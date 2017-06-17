مدرب البرتغال: سأحرق يدي من أجل كريستيانو رونالدو

ساند فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي نجمه كريستيانو رونالدو يوم السبت بعد اتهام هداف ريال مدريد بالتهرب الضريبي من قبل النيابة العامة في إسبانيا هذا الأسبوع.



وقال سانتوس في كازان على هامش مباراة البرتغال مع المكسيك الأحد في كأس القارات بروسيا: قلت دائما أنني اساند شخصية وأداء كريستيانو رونالدو.



وأضاف: على المستوى الشخصي والرياضي، سأضع يدي في النيران من أجله، إنه مذهل على المستويين الرياضي والشخصي. وأشار: هذا هو أخر سؤال سأجيب عليه بشأن رونالدو، نحن هنا من أجل تمثيل البرتغال في كأس القارات. وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة رونالدو في الرحيل عن ‘سبانيا بسبب هذه الأزمة.



ونفى سانتوس وحارس المرمى روي باتريسيو، خلال المؤتمر، أن تكون عاصفة الانتقادات الموجهة لرونالدو قد أثرت على روح الفريق البرتغالي.



وقال باتريسيو: لا أعتقد أن ما يحدث سيغير من الأمر شيء، كريستيانو رونالدو في قمة التركيز مع المنتخب البرتغال، وهو قدوة رائعة لنا جميعا.



وأضاف: إنه شخص استثنائي يعرف كيفية التركيز على المهمة التي بيده، ليس لدي شك في أنه سيقدم بطولة رائعة.



وأشار سانتوس إلى أنه توصل لاتفاق واضح مع لاعبيه: دائما نقول أن الأمور المتعلقة بالنواحي الشخصية بعيدا عن كرة القدم نتركها خلفنا، عندما نكون في الفريق البرتغالي نتحدث عن النواحي الفنية والتكتيكية، لأنها أولوية، جميع الأمور الأخرى تترك في جانب واحد.



وأوضح المدرب : أرى الكثير من الأمور في وسائل الإعلام لا أراها بعد ذلك في الفريق، لهذا فإنني لا استمع لمثل هذه الأمور، هذه الأمور لا التفت لها لأنني أصم بعض الشيء.



وفيما يتعلق بعلاقة رونالدو بالفريق قال سانتوس: بالتأكيد الفريق يساند كريستيانو، وكريستيانو يساندنا، لدينا علاقة وطيدة، لدينا فريق قوي ونحن متحدون، لماذا؟ لأننا جميعا نساند بعضنا البعض دون قيد أو شرط.



واعترف المدرب البرتغالي بأنه من الصعب تحليل المنتخب المكسيكي: لأنهم ليس لديهم طبيعة يمكن التنبؤ بها"، لكنه أشار إلى انه درس الخصم بعمق، وشاهد العديد من تسجيلات الفيديو لمعرفة كل جوانب الفريق.



وتابع: لديهم طريقة لعب خاصة بهم، إمكانيات فنية مستقرة، بصرف النظر عن من الذي يشارك.