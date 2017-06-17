مدرب الكاميرون: الأفارقة لن يحققوا أي بطولة عالمية

قال هوغو بروس المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، إن الكاميرون وبقية البلدان الأفريقية من غير المحتمل أن تفوز بجائزة عالمية مثل كأس القارات حتى تتحسن بنية كرة القدم في القارة.



وفاز المنتخب الكامريوني، المصنف رقم 32 على العالم، ببطولة كاس أمم أفريقيا في فبراير الماضي رغم أنه لم يكن من بين المرشحين لنيل اللقب.



ويلتقي المنتخب الكاميروني مع نظيره التشيلي، بطل أميركا الجنوبية، يوم الأحد في افتتاحية مبارياتهما ببطولة كأس القارات في موسكو ولكن بورس لا يتوقع أية معجزات هذه المرة.



وقال بروس في مؤتمر صحفي : متأكد أن منتخبا أفريقيا سيفوز ببطولة العالم يوما ما. ولكن طالما أن البنية التحتية لا تتغير، ستظل المنتخبات الأفريقية متأخرة.



وكانت أفضل نتيجة حققها المنتخب الكاميروني هي الوصول لدور الثمانية بمونديال 1990. ولم يصل أي منتخب أفريقي لأبعد من هذا الدور.



وأضاف المدرب البلجيكي إن منتخب تشيلي منافس بارع للغاية، مؤكدا أن منتخب الكاميرون سيهاجم أولا في محاولة لإبطال تهديد منافسهم.



وغاب عدد من لاعبي الكاميرون الكبار عن بطولة أمم أفريقيا ولكن بروس تمكن من بث روح فريق خاصة بين لاعبيه الأقل شهرة وتمكنوا من الفوز باللقب، ويأمل أن يرى تصميما مماثلا في روسيا، وقال : الكاميرون تفوز عندما نلعب بروح الفريق.



وكان المنتخب الكاميروني قد تلقى مأساة كبيرة في آخر مرة شارك فيها الفريق في كأس القارات، ففي عام 2003 سقط مارك فيفيان فوي على أرضية الملعب في الدور قبل النهائي وتوفى على الفور متأثرا بمرض القلب.