هازارد: لن أترك أسرتي في تشيلسي

أكد لاعب الوسط البلجيكي الدولي إيدن هازارد أنه مستقر في صفوف "أسرة" ناديه الحالي تشيلسي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم بينما تتردد بعض الأحاديث عن انتقاله لفريق أخر قريبا.



وأحرز هازارد 17 هدفا وهيأ خمسة أهداف أخرى وساعد فريقه اللندني في الفوز بلقب الدوري الممتاز والوصول لنهائي كأس انجلترا في الموسم المنصرم.



ورغم ذلك تحدثت تقارير إعلامية عن قرب انتقال هازارد إلى ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا مقابل مبلغ كبير لكن اللاعب البلجيكي قال إنه يشعر بالارتياح والاستقرار في ستامفورد بريدج الذي انتقل إليه في 2012.



وقال هازارد عبر موقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت: أحب هذا النادي لأنه أسرة لدي كثير من الأصدقاء في النادي ونتحدث كلنا لبعضنا البعض وأنا هنا منذ خمسة أعوام وأشعر بسعادة كبيرة. أنتمي لواحد من أفضل أندية العالم ومن ثم فأنا سعيد باللعب لهذا النادي الكبير.



وبسبب تألقه أختير هازارد أفضل لاعب في تشيلسي للمرة الثالثة في خمسة أعوام في النادي.



وحسم تشيلسي لقب الدوري الانجليزي بعد خسارته خمس مرات فقط ويأمل هازارد في تحقيق مزيد من النجاح في الموسم المقبل.



وقال اللاعب البلجيكي عن ذلك: نأمل أن تكون الأوضاع كما هي في الموسم المقبل ونحقق الفوز بلقب الدوري وأفوز بجائزة أفضل لاعب أيضا.. بالتأكيد الفوز بلقب الدوري هو الأهم وجائزة أفضل لاعب هي مجرد مكافأة.



وسيلتقي تشيلسي في ملعبه وأمام جمهوره مع بيرنلي في مباراته الأولى في الموسم المقبل ثم يواجه جاره اللندني توتنهام في الجولة الثانية في ستاد ويمبلي اللندني الشهير.