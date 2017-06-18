أسطورة أرسنال: النني يحتاج إلى وقت للتأقلم مع الإنجليز

قال ديفيد سيمان حارس أرسنال ومنتخب انجلترا السابق إن لاعب الوسط المصري محمد النني يحتاج إلى وقت للتأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وانتقد إدارة النادي لعدم تدعيم تشكيلة المدرب أرسين فينغر بلاعبين من العيار الثقيل.



وتحدث سيمان، الذي قضى 13 عاما في حراسة مرمى أرسنال ،عن النني قائلا: رأيته في بعض المناسبات ومن الصعب الحكم عليه الآن.



وانضم النني (24 عاما) لاعب منتخب مصر إلى أرسنال العام الماضي بعد تألقه مع بازل السويسري لكنه لم يجد مكانا ثابتا في التشكيلة الأساسية رغم إشادة فينغر بمستواه دائما.



وأضاف سيمان (53 عاما) الفائز بالدوري ثلاث مرات مع أرسنال: هذه تجربته الأولى في الدوري الإنجليزي أسرع وأقوى مسابقات الدوري في أوروبا وعندما يأتي لاعبون مثل النني إلى هذه الأجواء لأول مرة فإنهم يحتاجون إلى وقت للتأقلم.



وتابع: أعرف أن فينغر يختار التشكيلة اعتمادا على اللاعبين المتميزين في التدريبات لذا يتعين على النني بذل جهد أكبر ليحصل على الفرصة التي يريدها.



وأبدى سيمان الذي شارك في كأس العالم 1998 و2002 سعادته بتجديد عقد الفرنسي فينغر ليطيل فترة استمراره في منصبه إلى 23 عاما، ويرى كذلك أن تجديد عقد فينغر حتى 2019 ، وسيبلغ حينها 70 عاما، خطوة إيجابية لكنها تأخرت حتى نهاية الموسم وهو ما أثر على استقرار الفريق.

وأنهى أرسنال الدوري في المركز الخامس وفشل في دخول المربع الذهبي للمرة الأولى منذ تولي فينغر المسؤولية في 1996 وهو ما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. لكن فينغر، الذي لم يتوج بالدوري منذ 2004، حصل على دفعة معنوية بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة في آخر أربع سنوات.



وواصل سيمان: لم تكن إدارة النادي موفقة في تأجيل تجديد العقد لأن احتجاجات الجماهير تركت أثرا سيئا وكانوا يظهرون غضبهم في أوقات المباريات، رغم أن فينغر مدرب مثالي وأظهر ما يمكنه فعله إذا حصل على الدعم المطلوب.



وختم حديثه قائلاً: هناك بعض الأمور التي يجب أن تتغير مثل ضرورة جذب لاعبين كبار. لم نشاهد أي تغيير في السنوات الماضية ولا نعلم إن كان النادي قادرا على المنافسة وأعتقد أن الوقت حان لينفق ملاك النادي الأموال لأننا أصبحنا في الصفوف الخلفية.