إنفانتينو يزيد التكهنات حول توقف بطولة القارات

أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رضاه عن افتتاح بطولة كأس القارات المقامة حاليا في روسيا، لكنه في الوقت نفسه لم ينف التكهنات التي أشارت إلى أن هذه هي النسخة الأخيرة للمسابقة.



وتغلب المنتخب الروسي 2 - صفر على نظيره النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت بمدينة سان بطرسبرغ، ورغم خلو الكثير من المدرجات إلا أن صخب الجماهير التي تواجدت في الملعب كان عاليا.



وأشار إنفانتينو، في تصريحات للصحفيين بمدينة كازان الروسية، إلى أن الحضور الجماهيري للمباراة الافتتاحية بدد المخاوف بشأن إمكانية عزوف الجماهير عن مباريات البطولة.



وقال رئيس فيفا: إن البطولة بدأت بمباراة جيدة، تحلت بالكثير من الحماس والمرح لجميع الجماهير التي تواجدت هنا في روسيا، أعتقد أننا بصدد بطولة جيدة وقوية هنا.



وتعتبر بطولة كأس القارات، التي يشارك فيها أبطال القارات الست بالإضافة إلى البلد المضيف وحامل لقب النسخة الأخيرة لكأس العالم، بمثابة بروفة نهائية للبلد الذي سوف يستضيف نهائيات كأس العالم في العام التالي.



ولكن مع ازدحام أجندة المباريات طوال العام، فإن بعض مدربي المنتخبات المشاركة في البطولة يرون أن البطولة سوف تشكل عبئا إضافيا على لاعبيها، فضلا عن أنها لا تحظى بالمؤازرة الجماهيرية الضخمة، كما ان عوائد البث التليفزيوني الخاصة بها تبدو أقل كثيرا من البطولات الكبرى الأخرى.



ودفعت تلك الأسباب يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني إلى خوض البطولة بالصف الثاني، حيث ضم إلى قائمة الفريق عددا من الوجوه الجديدة، بعدما فضل إراحة مجموعة كبيرة من العناصر الأساسية للفريق.



وردا على سؤال حول إمكانية إلغاء كأس القارات مستقبلا، قال إنفانتينو: نحن نصب كامل تركيزنا الآن على النسخة الحالية للبطولة، دعونا نتابع مبارياتها ثم سنرى.