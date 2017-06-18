المكسيك تنتزع تعادلاً قاتلاً من البرتغال

المصدر: موسكو - د ب أ

فرض منتخب المكسيك التعادل الإيجابي 2 - 2 في الوقت القاتل على نظيره البرتغالي في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الأولى لبطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا.

وتقاسم كلا المنتخبين المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب روسيا (المتصدر)، الذي تغلب على منتخب نيوزيلندا (متذيل الترتيب) في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت.

واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، حيث ألغى حكم المباراة الأرجنتيني نيستور بيتانا هدفا لمنتخب البرتغال أحرزه بيبي بناء على تقنية الفيديو، التي أثبتت وقوع اللاعب في مصيدة التسلل، قبل أن يفتتح النجم المخضرم ريكاردو كواريزما التسجيل لمنتخب البرتغال في الدقيقة 35.

وأدرك خافيير هيرنانديز التعادل للمنتخب المكسيكي في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل يهدف لمثله.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أعاد سيدريك سواريز التقدم لمنتخب البرتغال مجددا في الدقيقة 86.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز منتخب البرتغال (بطل أوروبا)، أحرز هيكتور مورينو هدف التعادل القاتل للمكسيك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقود الفريق لحصد تعادل بطعم الفوز.

يذكر أن هذا هو التعادل الثاني في تاريخ مواجهات المنتخبين، مقابل انتصارين لمنتخب البرتغال، فيما ظل منتخب المكسيك عاجزا عن تحقيق أي انتصار على المنتخب الأوروبي حتى الآن.

ويلتقي منتخب البرتغال مع نظيره الروسي في الجولة الثانية بالمجموعة يوم الأربعاء القادم، فيما يواجه منتخب المكسيك نظيره النيوزيلندي في اليوم ذاته بنفس الجولة.