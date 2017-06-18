بيتر تشيك يرحب بمقترح تقليص زمن مباريات كرة القدم

رحب الكثير من اللاعبين والمدربين والجماهير بشكل حذر بمقترح تقليص زمن مباريات كرة القدم بواقع 30 دقيقة ولكن مع زيادة الوقت الفعلي للعب.



وتقام المباريات حاليا على شوطين حيث يمتد الشوط الواحد لـ45 دقيقة ولكن الساعة لا تتوقف حتى لو خرجت الكرة من الملعب أو سقط لاعب للإصابة.



ويضيف الحكام وقت إضافي في النهاية، ولكن لا يضاهي أبدا الوقت الذي تم إهداره فعلا خلال المباراة.



ويقترح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) وهو مشرع كرة القدم والذي يعمل بشكل منفصل عن الاتحاد الدولي (فيفا) أن تقام المباريات على شوطين ليمتد كل شوط لثلاثين دقيقة، ولكن مع توقف الساعة عندما يتوقف اللعب.



ورحب بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال الإنجليزي والحارس السابق للمنتخب التشيكي بالفكرة، مشيرا إلى أن الوقت المهدر مشكلة كبيرة في اللعبة اليوم، قياسا إلى أن الساعة لا تتوقف.



وكتب تشيك عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": المباريات في الوقت الحالي بها 25 دقيقة وقت لعب فعلي في الشوط الواحد، وبالتالي فإنك بالتأكيد ستشاهد وقتا أطول للعب.



وقال الإيطالي جيان فرانكو زولا مهاجم إيطاليا السابق ومدرب ويست هام يونايتد الإنجليزي: شخصيا يعجبني ذلك لأن هناك الكثير من الفرق التي تحاول الاستفادة، لأنها فائزة وتهدر الوقت.



وهناك بعض الرياضات مثل كرة القدم الأمريكية التي تتوقف فيها الساعة مع توقف اللعب ولكن في الرياضات الأخرى لا يحدث ذلك.



تتضمن الوثيقة التي اصدرها إيفاب، المجلس المكون من أربعة من أعضاء فيفا، وجميعهم من بريطانيا، مقترحات أخرى مثل السماح للاعبين بلعب الركلات الحرة والركنية لأنفسهم مباشرة دون الالتزام بتمرير الكرة للاعب آخر، كما لا يشترط أن تكون الكرة ثابتة عند تنفيذ الركلة الحرة.