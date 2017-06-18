توقعات بيليه تصيب الروس والبرازيليين بالذعر

تواجد بيليه في احتفال اطلاق العد التنازلي قبل مونديال روسيا بكل تألقه وكذلك توقعاته التي لا تصيب ،فاللاعب السابق المتوج بكاس العالم ثلاث مرات كانت قدمه لا تخطىء المرمى إلا قليلا، لكن عندما يطلق التوقعات فإنه لا يصيب إلا نادرا.

يتوقع الآن بيليه أن تصل البرازيل وروسيا إلى نهائي كاس العالم 2018، وهو ما يثير علامات الإنذار لدى مشجعي كلا البلدين ويدعوهم للتوقف عن أحلامهم بنيل اللقب منذ الآن.

فقبل مونديال 2002، توقع بيليه أن تتأهل الصين إلى الدور الثاني والمحصلة : الصين بالمركز الأخير لمجموعتها دون أي فوز ، أي تعادل ، أي نقطة ، أي هدف بالإضافة إلى تسعة أهداف في مرماها، في ذلك المونديال ايضا توقع أن منتخب السامبا يودع مبكراً لكنه تابع المسيرة حتى رفع الكأس في الأراضي اليابانية.

وفي مونديال 1998، غازل بيليه المنتخب الإسباني ووضعه كمرشح للتتويج، والنتيجة أن الماتادور غادر من الدور الأول وفي مونديال أميركا 1994 وضع الجوهرة السمراء منتخب كولمبيا في طريق اللقب وطبعا غادر الفريق من الدور الأول بحلوله بالمركز الأخير في مجموعته .

أما المونديال الماضي فان بيليه نظر بعين العطف إلى الأرجنتين وأكد أنها ستخرج من الدور الأول ومسيرة لاعبي التانغو قادتهم إلى المركز الثاني بفضل هذه التوقع السيء ،أما اشهر توقعات بيليه فهي أن منتخباً أفريقيا سينال كأس العالم قبل عام 2000 ونحن الآن في عام 2017 ولم ينجح أي فريق أفريقي بتجاوز دور الثمانية .