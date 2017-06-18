زيدان يتصل برونالدو ويطلب منه الاستمرار في ريال مدريد

قالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية يوم الأحد أن زين الدين زيدان المدرب الفرنسي لريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، زين الدين زيدان اتصل هاتفيا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو محاولا اقناعه بعدم ترك النادي الملكي.

وحسب الصحيفة، قطع زيدان إجازته في إيطاليا للاتصال برونالدو الموجود في روسيا لخوض كأس القارات والتأكد من أنه يريد فعلا ترك إسبانيا بسبب الاتهامات بالتهرب الضريبي التي وجهتها له مؤخرا النيابة العامة والتي يعتبرها لا أساس لها من الصحة.

وتابعت الصحيفة أن زيدان افهم رونالدو بأن ريال مدريد فريق يكسب بوجوده وأنه بحاجة له سواء بسبب روح المنافسة التي يتمتع بها أو الأهداف التي يسجلها.

وأضافت ماركا ان قائد الفريق سيرخيو راموس اتصل بدوره برونالدو من أجل اقناعه بالعدول عن هذه الفكرة.

ولم يصدر عن رونالدو أي موقف بعد إعلان صحيفة "آ بولا" البرتغالية الجمعة أن النجم البرتغالي قرر ترك إسبانيا هذا الصيف لأنه سيكون متضايقا من ملاحقات مصلحة الضرائب ومن عدم دعم ناديه له في هذه القضية.