مدرب أستراليا: ضعف منتخب ألمانيا.. "نوع من الخرافة"

رفض إنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لمنتخب أستراليا، الحديث عن أن منتخب ألمانيا هو الطرف الأضعف أو الأصغر سنا، عندما يلتقي الفريقان يوم الاثنين في كأس القارات، معتبراً أن الحديث عن ذلك "نوع من الخرافة".



وقال بوستيكوجلو اليوم الأحد "إنها نوع من أنواع الخرافة" في إشارة إلى الحديث الدائر حول المنتخب الألماني الذي حضر إلى روسيا دون الكثير من أبرز نجومه.



ورغم كون المنتخب لألماني هو الأصغر سنا في البطولة ولكن بوستيكوغلو، استبعد أن يضم التشكيل الأساسي لألمانيا مجموعة أصغر سنا من اللاعبين مقارنة بفريقه، خلال مباراة يوم الإثنين.



وأشار : فلنقم بالحسابات ونقيم تشكيلهم الأساسي ونقيم تشكيلنا الأساسي وسنعرف من هو الفريق الأصغر سنا، قد أكون مخطئا.



كما رفض المهاجم المخضرم تيم كاهيل الحديث عن كون المنتخب الألماني الأضعف والأقل خبرة، موضحا أن جوليان دراكسلر ليس باللاعب الصغير، وأشار: ستكون مباراة كبيرة بالنسبة لنا ولهم أيضا.