بايرن ميونخ في بيان: انتقال رونالدو إلى صفوفنا.. "مزحة اليوم"

أكد بايرن ميونخ أن التقارير التي تربط كريستيانو رونالدو باحتمال الانتقال إلى بطل دوري الدرجة الأولى الألماني تمثل مزحة اليوم.



وتعهد أولي هونيس رئيس نادي بايرن بضم أحد اللاعبين من أصحاب الأسماء الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية وأشارت وسائل إعلام ايطالية إلى أن بطل ألمانيا مهتم بالتعاقد مع رونالدو.



وقال كارل هاينز رومنيغه في بيان صادر عن النادي تحت عنوان "مزحة اليوم المتعلقة بالشائعات التي تحيط برونالدو" : اعتدنا على الكثير من التكهنات بشأن قدوم ورحيل مجموعة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات.



وأضاف: كقاعدة فاننا لا نعلق على تلك الشائعات لكننا الآن وفيما يخص حالة كريستيانو رونالدو فـننا نود ـن نوضح وبشكل نهائي ـن هذه الشائعة تفتقر لأي اساس من الصحة ويجب أن ينظر إليها باعتبارها من باب الخرافات.



وبات رونالدو قريبا من الرحيل عن إسبانيا على الرغم من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي وذلك بسبب اتهامات وجهت إليه بالتهرب الضريبي.



ووفقا لتقارير وسائل إعلام برتغالية فان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، والذي نال جائزة أفضل لاعب في العالم 4 مرات، اتخذ قراره بطلب الرحيل عن النادي الإسباني قائلا إنه "منزعج للغاية" من المزاعم الذي طالته.