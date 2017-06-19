تشيلي تعبر الكاميرون بثنائية فيدال وفارغاس

استهل منتخب تشيلي مسيرته في بطولة كأس القارات المقامة حاليا في روسيا بالفوز 2 - صفر على نظيره الكاميروني في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية للمسابقة يوم الأحد.

وحصل منتخب تشيلي، بطل قارة أميركا الجنوبية، على أول ثلاث نقاط في المجموعة، ليتربع على صدارتها مؤقتا قبل لقاء المنتخب الألماني (بطل العالم) مع نظيره الأسترالي (بطل آسيا) يوم الإثنين في الجولة ذاتها. في المقابل، قبع منتخب الكاميرون (بطل أفريقيا) في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

واتسم الشوط الأول بالقوة والإثارة خاصة من جانب منتخب تشيلي، الذي أهدر أكثر من فرصة مؤكدة، قبل أن يسجل هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق إدواردو فارغاس ولكن سرعان ما تم إلغائه بعدما أثبتت تقنية الفيديو وقوعه في مصيدة التسلل.

ورغم أن الشوط الثاني كان أكثر هدوء من سابقه وشهد عددا قليلا من الفرص الضائعة، إلا أن المنتخب التشيلي حسم من خلاله نتيجة المباراة لصالحه.

وافتتح آرتورو فيدال نجم فريق بايرن ميونخ الألماني التسجيل في الدقيقة 81 من متابعة لتمريرة زميله (البديل) أليكسيس سانشيز، قبل أن يضيف فارغاس الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من متابعة لتسديدة من سانشيز أيضا