رسمياً.. بيريز يستمر في رئاسة ريال مدريد

احتفظ فلورنتنيو بيريز بمنصبه رئيسا لنادي ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء مهلة الترشح للمنصب من دون أن يتقدم أي شخص لمنافسته، وذلك بحسب ما أعلن الاثنين النادي الملكي المتوج هذا الموسم بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال ريال في بيان: "بما أن أحدا لم يتقدم بترشحه الى مجلس الإدارة... نعلن السيد فلورنتنيو بيريز رودريغيز رئيسا لريال مدريد".

وفتح ريال في الثامن من يونيو باب الترشح لرئاسته، محدداً منتصف ليل الأحد الاثنين كمهلة نهائية لتقديم الترشيحات.

وفي ظل عدم تقدم أي مرشح لمنافسة بيريز (70 عاما)، فاز الأخير بالتزكية لولاية أخرى تمتد لأربعة أعوام، علما أنه أعيد انتخابه بالتزكية أيضا عام 2013.

وأمضى رجل الأعمال الثري القادم من عالم المقاولات، 15 عاماً في رئاسة النادي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا (12). وتولى بيريز الرئاسة للمرة الأولى عام 2000 واستمر حتى 2006، وانتخب مجددا في 2009 واستمر في منصبه دون انقطاع منذ ذلك الحين.

وفي العام 2012 وخلال عهد بيريز، تبنى النادي إصلاحات شددت من شروط الترشح للرئاسة، في خطوة لقيت اعتراضات واسعة.

وبات على الراغبين في الترشح للرئاسة أن يكونوا من الأعضاء المالكين لأسهم في النادي لعشرين عاما أو أكثر، بعدما كانت الفترة السابقة 10 أعوام فقط. كما على كل مرشح أن يكون قادرا ماديا على تأمين جزءا من ميزانية النادي من حسابه الخاص، وهو الشرط الذي يجعل الأشخاص القادرين على الترشح لهذا المنصب معدودين.

وخلال ولايته الأخيرة، أحرز ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال أربعة مواسم (2014 و2016 و2017) وأربع مرات إجمالا (اللقب الأول في عهد بيريز يعود الى 2002). كما توج بلقب الدوري الإسباني ست مرات، آخرها في الموسم المنصرم.

وسيكون بيريز أمام تحد كبير في الأيام المقبلة إذا صحت التقارير الصحافية عن نية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مغادرة النادي الذي انضم إليه في 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب ملاحقته أمام القضاء الإسباني بتهمة التهرب الضريبي.