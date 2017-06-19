شباب ألمانيا يتغلبون على الأستراليين بثلاثية

استهل المنتخب الألماني مسيرته في كأس القارات لكرة القدم في روسيا بالفوز على نظيره الأسترالي 3-2 يوم الاثنين على استاد فيشت الأوليمبي في سوتشى ضمن المجموعة الثانية.



وتقدم لارس ستيندل لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف لألمانيا بعد مرور خمس دقائق ثم تعادل توماس روجيك لاعب سيلتك الأسكتلندي لمنتخب استراليا في الدقيقة 40 ولكن جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سجل الهدف الثاني لألمانيا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء.



وفي الشوط الثاني أضاف ليون غوريتزكا لاعب شالكه الهدف الثالث لألمانيا في الدقيقة 48 ثم رد تومي يوريتش بالهدف الثاني لأستراليا في الدقيقة 56.



وسافر يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا إلى روسيا بصحبة فريق من الشباب بعدما فضل إعطاء راحة للنجوم الأساسيين بعد موسم شاق خاضوه مع فرقهم الأوروبية.



ولكن رغم صغر سن اللاعبين وقلة الخبرة لديهم سيطر الفريق الألماني بشكل كامل على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية وكان بمقدوره تسجيل عدد أكبر من الأهداف لولا سوء الحظ أحيانا والتسرع في إنهاء الهجمات في أحيان أخرى.



ويمر الفريق الألماني بفترة انتقالية في أعقاب اعتزال فيليب لام وباستيان شفاينشتايغر، حيث أن القائد الحالي جوليان دراكسلر يعتبر الأكثر خبرة في صفوف الفريق حاليا بثلاثين مشاركة دولية.



ويشارك المنتخب الألماني في كأس القارات باعتباره بطل مونديال البرازيل 2014 فيما يشارك منتخب أستراليا في البطولة باعتباره بطل آسيا.



وهذه المواجهة هي السادسة بين الفريقين حيث فازت ألمانيا في أول ثلاث مواجهات قبل أن تخسر وتتعادل في أخر مباراتين وديتين بينهما، علما بأن الفريقين التقيا في كأس القارات 2005 بألمانيا، في مواجهة انتهت لصالح الماكينات بنتيجة 4 -3.