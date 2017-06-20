إنفانتيو سعيد بتقنية الفيديو في كأس القارات

أشاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستخدام تقنية الفيديو في التحكيم في بطولة كأس القارات المقامة في روسيا.

وذكر انفانتينو على موقع الفيفا مساء يوم الاثنين أنه سعيد للغاية بالدعم التقني لحكام الساحة، وأضاف أن هذا هو مستقبل كرة القدم الحديثة.

وأعرب انفانتينو عن اعتقاده بأن هذه التقنية لم تصل بعد إلى نهاية تطورها، ورأى أن اختبار هذه التقنية خلال كأس القارات سيساعد كذلك في تحسين عملية سيرها وعملية الاتصال.

وحتى الآن جرى الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم خلال كأس القارات في روسيا، خمس مرات بعد أول أربع مباريات، مرة واحدة في مباراة ألمانيا واستراليا ومرتين في مباراة تشيلي والكاميرون ومرتين في مباراة البرتغال والمكسيك.

وانتهت الحالات الخمس بقرار محدد إما باحتساب هدف أو عدم احتسابه، وتراوحت مدة اتخاذ القرار في هذه الحالات بين 56 ثانية، ودقيقتين وتسع ثوان، وعلى الرغم من أن الاستعانة بالفيديو في المرات الخمس انتهت باتخاذ القرار الصحيح إلا أنها أثارت بعض الارتباك بين اللاعبين والجماهير.