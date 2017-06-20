الادعاء الإسباني يتهم مورينيو بالتهرب الضريبي

قال الادعاء الإسباني اليوم الثلاثاء إنه أقام دعوى ضد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في تهمتين بالتهرب الضريبي في 2011 و2012 عندما كان مدربا لريال مدريد.

وأضاف الادعاء في مدريد عبر بيان أن البرتغالي مورينيو يدين بمبلغ 3.3 مليون يورو (3.7 مليون دولار) لسلطات الضرائب الإسبانية وأكد أيضا أنه تقدم بما يفيد ذلك إلى محكمة محلية.

ورحل مورينيو عن ريال مدريد في 2013 وتولى قيادة تشيلسي الإنجليزي للمرة الثانية قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد في 2016.

وقال الادعاء إن مورينيو لم يكشف عن دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إقراره الضريبي في 2011 و2012 "بغرض الكسب غير المشروع".

وأضاف الادعاء أن مورينيو توصل قبل ذلك لتسوية بخصوص دعوى سابقة تتعلق بالضرائب الإسبانية وأسفر ذلك عن دفع 1.15 مليون يورو في 2014. لكن سلطات الضرائب اكتشفت بعد ذلك أن بعض المعلومات المقدمة في التسوية لم تكن صحيحة.

وتأتي هذه الادعاءات ضد مورينيو لينضم لقائمة من نجوم كرة القدم في إسبانيا تعرضوا لاتهامات بالتهرب الضريبي أيضا.

وسيدلي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد بشهادته في قضية تهرب ضريبي في 31 يوليو تموز المقبل بعد ادعاءات بأنه أخفى دخله عن سلطات الضرائب بين 2011 و2014 وفقا لصحيفة إلكونفيدنسيال.

ولم يتسن الحصول على تعليق من رونالدو بخصوص الادعاءات حول مورينيو أو إدلاء رونالدو بشهادته. وكذلك لم ترد وكالة جستيفوت، المسؤولة عن تمثيل مورينيو ورونالدو، على طلب للتعليق.