ريال مدريد يستبعد ضم الحارس دي خيا

قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، إن ناديه رفض فرصة لضم ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الصيف الماضي، واستبعد التقدم بعرض جديد لحارس منتخب إسبانيا.



وكان ريال على أعتاب ضم دي خيا حارس أتليتيكو مدريد السابق في 2015 لكن الصفقة، التي كانت تتضمن انتقال الحارس كيلور نافاس إلى يونايتد، تعثرت في اللحظات الأخيرة.



وتعرض نافاس حارس كوستاريكا لانتقادات عديدة الموسم الماضي بسبب ارتكاب أخطاء عديدة أضاعت النقاط على ريال وذكرت تقارير أن العملاق الإسباني سيحاول مجددا ضم دي خيا.



وتطور أداء نافاس قرب نهاية الموسم ونجح ريال في الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



وقال بيريز إن ريال لا يتطلع إلى استبدال نافاس أو حتى الحارس البديل كيكو كاسيا.



ونقلت صحيفة ماركا عن بيريز قوله في مقابلة اليوم الثلاثاء: "منذ عامين حدثت كارثة الفاكس المتأخر. أرسلوا (يونايتد) دقيقتين بشكل متأخر وهذا ما في الأمر كله".



وأضاف بعدما فاز برئاسة ريال مدريد لفترة ثالثة على التوالي: "في العام الماضي سنحت لنا الفرصة لضمه لكننا لم نستغلها والآن لا يوجد أي اتفاق مع مانشستر يونايتد لضمه. الواقع أننا نملك حراس رائعين".



ولم يتمكن ريال من تدعيم صفوفه في يناير الماضي، بسبب عقوبة مفروضة لكن بعد رفع الإيقاف ذكرت تقارير أنه دخل في مفاوضات لضم كيليان مبابي مهاجم فرنسا وجيانلويجي دوناروما حارس ميلانو.



وتحوم شكوك حول مستقبل الهداف كريستيانو رونالدو وكذلك الثنائي ألفارو موراتا وجيمس رودريجيز لكن بيريز قال إن ريال لم يبدأ بعد التفكير في سوق الانتقالات.



وأكد بيريز أن ريال ضم الظهير ثيو هرنانديز من غريمه أتليتيكو مدريد رغم عدم إعلان النادي بشكل رسمي عن الصفقة.



وقال بيريز: "بعد الفوز بدوري الأبطال لم نحصل على أي عرض لأي لاعب وكل ما يثار في وسائل الإعلام غير صحيح وهذا باستثناء صفقة ثيو التي حسمت قبل ذلك".