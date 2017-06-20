سالزبورغ ولايبزيغ يشاركان في دوري أبطال أوروبا

سيشارك فريقا رازن بال شبورت لايبزيغ وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني وسالزبورغ بطل الدوري النمساوي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بعد تأكد الاتحاد القاري من عدم تأثير وتحكم شركة رد بول لمشروبات الطاقة في الناديين.



وقالت لجنة الرقابة المالية على الاندية بالاتحاد الاوروبي للعبة في بيان يوم الثلاثاء إنه لا يوجد تدخل فردي أو وجود لكيان قانوني له تأثير حاسم على أي من الناديين.



ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي للعبة بمنافسة فريقين في بطولاته يعودان لنفس الجهة المالكة. وفي حالة حدوث ذلك ستكون الأولوية للفريق البطل في بلده ما يعني أن لايبزيغ سيغيب عن البطولة.



واشترى رد بول فريق أوستريا سالزبورغ عام 2005، واعاد تسميته لرد بول سالزبورغ، ثم ماركرانشتيت في 2009 قبل أن يصبح اسمه رازان بال شبورت لايبزيغ.



وبعد إعادة هيكلة النادي لم يعد للشركة حصة مسيطرة على سالزبورج وانحصر الأمر على رعايته فقط.



وسيشارك سالزبورغ في دوري الأبطال في الدور الثاني من التصفيات بعد فوزه بلقب الدوري النمساوي الموسم الماضي.



وسيشارك لايبزيغ في دور المجموعات مباشرة بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الألماني في موسمه الأول بدوري الأضواء.



وأضاف الاتحاد الاوروبي للعبة أنه أجرى تحقيقا شاملا مؤكدا أن الناديين ادخلا العديد من التغييرات المهمة في الإدارة والتغييرات الهيكلية، وسنواصل مراقبة كلا الناديين للتأكد من احترام قواعد النزاهة بشكل مستمر.



وأثبتت مساهمة رد بول نجاحا في الناديين حيث فاز سالزبورغ بلقب الدوري النمساوي ثماني مرات في اخر 11 عاما رغم عدم تأهله لدور المجموعات في دوري الأبطال منذ الاستحواذ على النادي.



ورغم ذلك تسبب صعود نجم الفريقين في الدولتين في غضب الجماهير التي اتهمتهما بشراء النجاح وتعرضا لانتقادات غاضبة في العديد من المباريات خارج ملعبيهما.