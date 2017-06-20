كوينتراو يستعد للانتقال إلى صفوف سبورتينغ لشبونة

خضع فابيو كوينتراو مدافع ريال مدريد للكشف الطبي في سبورتنغ لشبونة يوم الثلاثاء قبل انضمامه المتوقع للنادي البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.



وقال فلورينتينو بيريز رئيس ريال في مقابلة مع محطة أوندا سيرو الاذاعية يوم الثلاثاء إن المدافع البرتغالي البالغ عمره 29 عاما يستعد للانتقال لسبورتنغ وتم التقاط صور لكوينتراو بقميص فريقه الجديد خلال الكشف الطبي.



وانضم الظهير لريال مدريد في 2011 قادما من بنفيكا في صفقة قدرت وسائل اعلام أن قيمتها وصلت إلى 30 مليون يورو (33.37 مليون دولار) لينافس البرازيلي مارسيلو، ورغم ذلك عرقلت الإصابات المتكررة مسيرته في إسبانيا.



ولعب كوينتراو 106 مباريات في خمسة مواسم كاملة مع ريال وخاض موسم 2015-2016 معارا في موناكو، ولم يخض أكثر من 20 مباراة بالدوري في موسم واحد.



وخلال تلك الفترة فاز بالدوري الإسباني مرتين وبدوري أبطال أوروبا مرتين اضافة لكأس الملك مرة واحدة.