مارادونا: رونالدو مدهش.. وميسي الأفضل

قال الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا أنه يفضل مواطنه ليونيل ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه أشاد بقائد منتخب البرتغال لكرة القدم ووصفه بـ"المدهش".

وقال مارادونا لإذاعة "تي واي سي" الأرجنتينية من مدينة دبي حيث يعيش: "لا أتذكر رؤية ميسي يلعب بطريقة سيئة".

وأضاف: "أفضل ميسي على رونالدو، لكن يجب علي الاعتراف بأن الأخير هو وحش. إنه لاعب مدهش"، مشيرا إلى أنه كان يتمنى لو كان رونالدو أرجنتينيا.

وكشف: "يذكرني كثيرا بغابرييل باتيستوتا "المهاجم الأرجنتيني الذي خاض ثلاث نسخ من كأس العالم "فكلما لمس الكرة يسجل هدفا".

وأكد مارادونا أن ميسي لا يزال أفضل لاعب في العالم على الرغم من عدم احرازه كأس العالم، وقال في هذا الصدد "وحده، لا يستطيع الفوز بكأس العالم. يجب أن نبني منتخبا قويا من أجل ذلك. لكن التاريخ الكروي سيذكر ميسي".