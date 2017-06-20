ميسي يصل الأرجنتين استعداداً لحفل "الزواج"

وصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى مسقط رأسه بمدينة روساريو الأرجنتينية أمس الاثنين برفقة عائلته لوضع اللمسات الأخيرة للتجهيزات الخاصة بحفل زفافه، المقرر إقامته في 30 يونيو الجاري.

ووصل ميسي إلى مطار روساريو قادماً من مدينة برشلونة الإسبانية، على متن طائرة خاصة برفقة صديقته وزوجته المستقبلية، أنتونيلا روكوزو، وولديهما.

وغادر ميسي المطار مع أسرته في سيارة والده الذي جاء للمطار ليقله إلى منزله في المدينة الأرجنتينية الصغيرة.

وقال رودريغو الشقيق الأكبر لميسي في تصريحات للصحافة خلال تواجده في المطار: "لا أعرف شيئاً عن الحفل، يمكنني القول إن ليونيل سعيد ونحن نسانده".

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في فندق سيتي سنتر بروساريو، الذي يقع في وسط المدينة، التي تبعد 300 كيلومتر شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وبالإضافة إلى عائلته وزملائه في نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، دعا ميسي بعضاً من أصدقاء طفولته إلى حفل الزفاف.

وقال دييغو بايخو، أحد أصدقاء ميسي القدامى: "أعرف منذ وقت طويل أنني مدعو مع عائلتي، نحن سعداء لأن هذا دليل آخر على تواضع ميسي الذي تميز به دائماً".

وأضاف بايخو في تصريحات لشبكة "أوتشو" الإذاعية بروساريو أنه يتواصل من حين إلى آخر مع النجم الأرجنتيني عبر الرسائل أو المحادثات التلفونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنهما تجمعهما علاقة قوية.

وشارك ميسي في التاسع من يونيو الماضي في المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني تحت قيادة مدربه الجديد خورخي سامباولي، والتي فاز فيها الفريق 1 - 0 وديا على نظيره البرازيلي بمدينة ملبورن الأسترالية.

وبعد ذلك قضى اللاعب الأرجنتيني عطلة قصيرة برفقة عائلته وزميله في برشلونة لويس سواريز واللاعب الإسباني سيسيك فابريغاس في جزيرة إيبيزا الإسبانية.