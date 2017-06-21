المكسيك تطالب مشجعيها بالتوقف عن الهتافات المسيئة

طلب الاتحاد المكسيكي لكرة القدم من مشجعيه في كأس القارات بروسيا، التوقف عن استخدام هتافات وصفها الاتحاد الدولي "الفيفا" بأنها مسيئة.



وقال الفيفا أمس الثلاثاء إنه حذر المكسيك من تصرف "مجموعة صغيرة من المشجعين فيما يتعلق بتوجيه هتافات مسيئة وتقوم على التمييز" خلال التعادل 2-2 مع البرتغال يوم الأحد الماضي.



واعتادت الجماهير المكسيكية منذ فترة طويلة إطلاق هتافات مسيئة للحراس أثناء تنفيذ ركلات المرمى.



وقال الإعلام المكسيكي إن الهتافات ظهرت مجددا يوم الأحد عندما كان روي باتريسيو حارس البرتغال ينفذ ركلات المرمى.



وأصدر الاتحاد المكسيكي بيانا لمشجعي الفريق وقال: "كما تعلمون الفيفا يتحلى بجدية كبيرة بخصوص الهتافات التي تحدث عندما ينفذ الحارس ركلة المرمى وستكون العقوبات المحتملة شديدة".



وأضاف: "جهودنا في الملعب ستذهب بلا طائل لو خسرنا المباراة بسبب هذا السلوك وقد يتم إيقاف اللقاء واستبعادكم من الاستاد".



وكان الفيفا فرض غرامة على المكسيك 8 مرات بسبب هتافات الجماهير المسيئة خلال تصفيات كأس العالم 2018.



وستواجه المكسيك منتخب نيوزيلندا اليوم الأربعاء في كأس القارات.