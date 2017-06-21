المنتخب الألماني يخوض اختباراً صعباً أمام تشيلي

يلتقي المنتخب الألماني لكرة القدم، بطل العالم، مع نظيره التشيلي، بطل أميركا الجنوبية، غدا الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس القارات في مباراة تعتبر بمثابة نهائي مبكر للبطولة.

ويتنافس المنتخبان الآن على صدارة المجموعة الثانية، بعد أن استهلا مشوارهما في البطولة بتحقيق الفوز.

وفي المباراة الثانية بذات المجموعة، سيلتقي منتخبا أستراليا والكاميرون في معركة البقاء.

ويأمل المنتخب التشيلي أن يبدأ أليكسيس سانشيز المباراة في التشكيلة الأساسية، خاصة أن مهاجم أرسنال لم يشارك من البداية في المباراة الأولى أمام الكاميرون، والتي انتهت بفوز تشيلي 2 - صفر.

وشارك سانشيز في المباراة كبديل منذ الدقيقة 58 وكان سببا في إحراز تشيلي للهدفين. في نفس الوقت يبقى أن نرى ما إذا كان حارس المرمى وقائد المنتخب كلاوديو برافو قد شفي من إصابته أم لا، ولكن البديل الجاهز جوني هيريرا قدم أداء جيدا أمام الكاميرون ويمكن أن يحافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية.

على الجانب الآخر، يتوقع أيضا يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني اختبارا قاسيا لفريقه الشاب بعد الفوز على أستراليا 3 - 2.

وقال: "مباراة تشيلي ستكون مباراة في مستوى آخر".

وأضاف: "سنرى إذا كنا سنتمكن من الحفاظ على ثباتنا خلال التسعين دقيقة، وليس فقط لمدة 60 دقيقة".

وينتظر أن يخرج من التشكيلة الأساسية الحارس بيرند لينو، الذي أخطأ في الهدف الثاني للمنتخب الأسترالي وكان حزينا للسماح بدخول مرماه الهدف الاول بعد أن مرت الكرة من بين يديه.

وكان لوف قد استقر من قبل على تبديل حراس المرمى خلال البطولة، حيث ينتظر أن يدفع بمارك أندريه تير شتيجين أو كيفن تراب.

ويريد مدرب أستراليا آنجى بوستيكوجلو أن يكمل فريقه الأداء الذي ظهر به في الشوط الثاني من مباراته أمام ألمانيا، والتي شهدت بداية متوترة، عندما يواجه الكاميرون.

وكان أيضا البلجيكي هوغو بروس، المدير الفني للمنتخب الكاميروني، قد تشجع من الطريقة التي استقر بها أبطال أفريقيا عقب بداية مهزوزة في المباراة الافتتاحية أمام تشيلي، والتي يعتقد أنها ستجعلهم في وضع جيد أمام المنتخب الأسترالي.