رونالدو يقود البرتغال إلى تجاوز عقبة روسيا

تحدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الاتهامات التي تلاحقه بالتهرب الضريبي من قبل الادعاء الإسباني مؤخرا، وقاد منتخب بلاده لتحقيق انتصاره الأول ببطولة كأس القارات المقامة حاليا بروسيا، بتغلبه 1 - صفر على منتخب روسيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في الدور الأول للمسابقة اليوم الأربعاء.

وأنعش منتخب البرتغال (بطل أوروبا) آماله في التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة العالمية، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، انفرد بها مؤقتا بصدارة المجموعة، بفارق نقطة أمام منتخب روسيا، صاحب المركز الثاني مؤقتا، الذي يتفوق بفارق نقطتين أمام المنتخب المكسيكي صاحب المركز الثالث، الذي يلاقي نظيره النيوزيلندي متذيل الترتيب بلا نقاط في وقت لاحق اليوم.

وتقمص رونالدو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف منتخب البرتغال الوحيد في الدقيقة التاسعة عبر ضربة رأس رائعة، متناسيا التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة في العاصمة الإسبانية مدريد، التي أعلنت الأسبوع الماضي تقدمها ببلاغ ضده، متهمة إياه بالتهرب الضريبي بمبلغ 14.7 مليون يورو (15.5 مليون دولار) خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014، مما دفع النجم البرتغالي للمطالبة بالرحيل عن فريقه ريال مدريد الإسباني.



حاول المنتخب الروسي، المدعوم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور، إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل، في الوقت الذي أضاع خلاله منتخب البرتغال أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة خاصة في الشوط الثاني.

وأعاد المنتخب البرتغالي البسمة مرة أخرى لوجوه جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة ،عقب سقوطه في فخ التعادل المخيب 2 / 2 مع نظيره المكسيكي في الجولة الأولى بالمجموعة يوم الأحد الماضي.

يذكر أن منتخب البرتغال سيواجه المنتخب النيوزيلندي في الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم السبت المقبل، في حين يواجه منتخب روسيا نظيره المكسيكي في نفس اليوم في الجولة ذاتها.