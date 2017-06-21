فيفا يبدأ إجراءات تأديبية ضد يوفنتوس بسبب بوغبا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تبرئة مانشستر يونايتد من ارتكاب أي مخالفة في عملية ضم بول بوغبا من يوفنتوس لكنه قال إنه بدأ بالفعل إجراءات تأديبية بحق النادي الإيطالي.



وكان الفيفا طلب من يونايتد معلومات حول انتقال بوغبا القياسي من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار) بعد تسريبات بشأن تفاصيل الصفقة الضخمة.



وزعم كتاب بعنوان "تسريبات كرة القدم: الأعمال القذرة في كرة القدم" أن مينو رايولا وكيل بوغبا حصل على أكثر من 40 مليون يورو (44.54 مليون دولار) من الصفقة منها 27 مليون يورو دفعها يوفنتوس.



وقال الفيفا في بيان "نستطيع التأكيد على أننا بدأنا إجراءات تأديبية ضد يوفنتوس. في ظل استمرار الإجراءات رجاء إدراك أنه لن يكون بوسعنا الإدلاء بتعليقات إضافية في هذه المرحلة".



وأضاف: "يمكننا التأكيد على أنه لا توجد إجراءات تأديبية ضد مانشستر يونايتد".



ولم يوضح الفيفا طبيعة الإجراءات ضد يوفنتوس لكن ذكرت بعض تقارير إعلامية أن الأمر قد يتعلق بانتهاك لوائح ملكية الطرف الثالث.



وفي أبريل 2015 أعلن الفيفا حظر ملكية الطرف الثالث من أجل إبعاد الأندية واللاعبين عن الدخول في مفاوضات تجارية مع طرف ثالث من المستثمرين.



وكان رايولا قد قال في مقابلة أكتوبر الماضي، إن النادي الايطالي لم يكن يمتلك حقوق بوغبا بمفرده.