لوف يطمح إلى تحقيق رقم قياسي مع ألمانيا

يسعى مدرب المنتخب الألماني، يواخيم لوف، في مباراة فريقه أمام تشيلي غدا الخميس في بطولة كأس القارات 2017 بروسيا، إلى تحقيق رقم قياسي شخصي، حيث إن الفوز سيجعله أول مدرب لمنتخب ألمانيا يحقق 100 انتصار.

ويمتلك لوف، الذي قاد ألمانيا للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها في البرازيل عام 2014، النسبة المئوية الأكبر في عدد الانتصارات من إجمالي عدد المباريات التي قاد فيها المنتخب الألماني منذ قدومه.

وإذا فازت ألمانيا في مباراة الغد فذلك يعني أن لوف احتاج 149 مباراة لكي يصل إلى الفوز رقم 100.

وفيما يلي نسلط الضوء على أسماء المدربين الأكثر تحقيقا للانتصارات مع المنتخب الألماني لكرة القدم:

1- يواخيم لوف: خاض 148 مباراة وحقق 99 فوزا بنسبة مئوية بلغت 9ر66 بالمئة.

2- سيب هيربيرجر: خاض 167 مباراة وحقق 94 فوزا بنسبة مئوية بلغت 3ر56 بالمئة.

3- هيلموت شون: خاض 139 مباراة وحقق 87 فوزا بنسبة مئوية بلغت 6ر62 بالمئة.

4- بيرتي فوجتس: خاض 102 مباراة وحقق 66 فوزا بنسبة مئوية بلغت 7ر64 بالمئة.

5- يوب ديرفال: خاض 67 مباراة وحقق 44 فوزا بنسبة مئوية بلغت 7ر65 بالمئة.

6- أوتو نيرز: خاض 70 مباراة وحقق 42 فوزا بنسبة مئوية بلغت 60 بالمئة.

7- فرانز بيكينباور: خاض 66 مباراة وحقق 34 فوزا بنسبة مئوية بلغت 5ر51 بالمئة.

8- رودي فوللر: خاض 53 مباراة وحقق 30 فوزا بنسبة مئوية بلغت 6ر56 بالمئة.

9- يورجن كلينسمان: خاض 34 مباراة وحقق 20 فوزا بنسبة مئوية بلغت 8ر58 بالمئة.

10- إريش ريبيك: خاض 24 مباراة وحقق 10 انتصارات بنسبة مئوية بلغت 7ر41 بالمئة.