مدرب الكاميرون: جاهزون لموقعة أستراليا

قال هوغو بروس، المدير الفني للمنتخب الكاميروني، إن فريقه مستعد للعب بطريقة مختلفة أمام المنتخب الأسترالي الذي سيواجهه غدا الخميس، بعدما استهل مشواره في بطولة كأس القارات بالخسارة 0 - 2 أمام تشيلي.

وقال المدرب البلجيكي اليوم الأربعاء: "يجب أن نفوز عليهم إذا أردنا الحفاظ على فرصنا للذهاب إلى أبعد من الدور الأول".

وأضاف: "إذا لم نفز بهذه المباراة فستكون البطولة قد انتهت بالنسبة لنا. نعلم ما يجب فعله ولكنها ستكون مباراة صعبة لأن هذا الفريق يصعب مواجهته".

وقال بروس، المدافع الدولي البلجيكي السابق، إن أستراليا تقدم تحديا مختلفا تماما للمهمة التي واجهها المنتخب الكاميروني أمام تشيلي.

يلعب المنتخب الأسترالي كرة مباشرة مع "مزيد من الحماس" و"الروح القتالية"، مضيفا أن هذه نوعيات كان يمتلكها لاعبوه.

ويدخل بروس المباراة بفريق مكتمل وهو عامة سعيد بالأداء الذي ظهر به فريقه أمام تشيلي يوم الأحد الماضي في موسكو بعيدا عن فترة الترنح التي مر بها الفريق في العشرين دقيقة الأولى من المباراة.

وقال: "أتمنى فقط أن نبدأ المباراة بشكل أفضل مما بدأنا به مباراة تشيلي".

وأضاف: "أول عشرين دقيقة، لن أقول إنها كانت كارثية ولكن لو كنا غير محظوظين لتأخرنا بثلاثة أهداف أمام تشيلي. لذلك آمل أن نكون متواجدين في المباراة منذ اللحظة الأولى وأن نهيمن على مجريات اللعب، وهذا ما سنحاول فعله".

وقال لاعب خط الوسط سيباستيان سياني إنه على الرغم من الحاجة للثلاث نقاط أمام المنتخب الأسترالي، المتواجد في نفس موقفنا في المجموعة الثانية بعد خسارته 2 - 3 أمام ألمانيا، فإن أبطال إفريقيا يدخلون المباراة بدون ضغوط.

وقال: "لقد قاتلنا بشكل جيد في مباراتنا الأولى وهذا ما نحتاجه في البطولة".