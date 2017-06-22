أستراليا والكاميرون يكتفيان بالتعادل

فرض التعادل الإيجابي 1 -1 نفسه على لقاء منتخب الكاميرون مع نظيره الأسترالي في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ضمن بطولة كأس القارات لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا.



وحصل كلا المنتخبين على أول نقطة لهما في المجموعة، عقب خسارتهما في الجولة الأولى، حيث احتل منتخب أستراليا المركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب الكاميرون، الذي قبع في مؤخرة الترتيب بنفس الرصيد.



وكان منتخب الكاميرون الطرف الأفضل في المباراة حيث كان قريبا للغاية من حصد النقاط الثلاث لولا سوء الحظ الذي لازم نجمه فانسون أبوبكر، الذي أهدر أكثر من فرصة مؤكدة كانت كفيلة بحصد النقاط الثلاث لبطل أفريقيا وإنعاش حظوظه في التأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة.



وبادر منتخب الكاميرون بالتسجيل عن طريق زامبو أنغويسا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل مارك ميليغان لمنتخب استراليا في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.



ويختتم منتخب الكاميرون مبارياته في المجموعة بمواجهة المنتخب الألماني يوم الأحد في الجولة الثالثة (الأخيرة)، فيما يواجه منتخب أستراليا نظيره التشيلي بنفس الجولة في اليوم ذاته.



ويتربع منتخب تشيلي على الصدارة برصيد ثلاث نقاط عقب فوزه على الكاميرون 2 - صفر في الجولة الأولى، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه المنتخب الألماني، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه على أستراليا 3 - 2 في مستهل مبارياته بالمجموعة.