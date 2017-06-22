الاتحاد الإنجليزي ينهي علاقته مع شركات المراهنات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس انه أنهى كافة عقود الشراكة التي كانت تجمعه بشركات المراهنة الراعية.

كما ذكر الاتحاد الإنجليزي أيضا،في بيان، إنه فسخ تعاقده مع لادبروكيس، والذي كانت قيمته 4 ملايين جنيه استرليني (5 مليون دولار) سنويا، بعد عام واحد فقط.

وجاء هذا القرار بعد فحص استمر لثلاثة أشهر في علاقة اللعبة مع المراهنة والقواعد الجديدة سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور.

وقال مارتين جلين، الرئيس التنفيذي للاتحاد :نود أن نشكر لادبروكيس حيث كان شريكا بارزا في العام الماضي وللإحترافية ولكونهم تفهموا تغيير سياستنا بشأن المراهنة.

وباتت علاقة كرة القدم مع المراهنة محل تدقيق، بعد انتقاد العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لحصولهم على صفقات رعاية مربحة للغاية من شركات المراهنات.