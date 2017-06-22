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الفرنسي بول لو غوين يتولى تدريب بورصا التركي

المصدر: اسطنبول - فرانس برس
لو غوين "يميناً" بقي عاطلاً منذ إقالته من تدريب عمان في 2015
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أعلن نادي بورصا سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز تعاقده مع المدرب الفرنسي بول لوغوين للاشراف على تدريبه لمدة سنتين.

وكان بورصا سبور الذي توج بطلا للدوري التركي للمرة الاخيرة عام 2010 حل في المركز الخامس عشر الموسم الماضي، وتفادى الهبوط إلى الدرجة الثانية بفارق نقطتين فقط.

وقال المدرب الفرنسي البالغ من العمر 53 عاما بأنه ينوي التعاقد مع "لاعبين أو ثلاثة، ولم لا من الفرنسيين"، مضيفا: أريد اللعب بأسلوب طموح. أريد من فريقي الاستحواذ على الكرة وأخذ المبادرة.

وكان لوغوين قاد ليون إلى إحراز لقب بطل الدوري الفرنسي ثلاث مرات متتالية من 2003 الى 2005 قبل الإشراف على فريقي باريس سان جيرمان ورينجرز الأسكتلندي.

وكان آخر منصبه شغله لو غوين مدربا لمنتخب عمان على مدى 4 سنوات قبل أن يقال عام 2015.

كلمات دالّة

#بول لو غوين, #بورصا سبور, #الدوري التركي

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