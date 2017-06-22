المكسيك تقلب خسارتها أمام نيوزيلندا إلى فوز

كاد منتخب المكسيك أن يدفع ثمن تهاونه بنظيره النيوزيلندي، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز صعب 2 - 1 في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للدور الأول ببطولة كأس القارات لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا.



وتربع منتخب المكسيك على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب البرتغال، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه 1 - صفر على منتخب روسيا، الذي قبع في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بلا نقاط، وودع المسابقة مبكرا.



واستغل منتخب نيوزيلندا حالة التهاون التي ضربت المنتخب المكسيكي، لاسيما بعدما أجرى مدربه خوان كارلوس أوسوريو عدة تغييرات في قائمة الفريق التي خاضت مباراة الجولة الأولى أمام منتخب البرتغال، ليبادر كريس وود بالتسجيل لبطل قارة أوقيانوسيا في الدقيقة 42.



وسرعان ما استعاد المنتخب المكسيكي، بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) اتزانه في الشوط الثاني، ليدرك راؤول خيمينيز التعادل في الدقيقة 54، فيما تكفل أوريبي بيراليتا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73.



وكاد المنتخب النيوزيلندي أن يدرك التعادل في الوقت القاتل، لولا سوء الحظ الذي لازمه، بعدما تصدت العارضة لإحدى تسديداته في الدقائق الأخيرة، فيما شهد الوقت المحتسب بدلا من الضائع عصبية بالغة من كلا المنتخبين أسفرت عن حصول أكثر من لاعب على بطاقة صفراء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.



وواصل منتخب المكسيك تفوقه خلال مواجهاته المباشرة مع المنتخب النيوزيلندي بعدما حقق انتصاره السادس مقابل خسارة واحدة.



ويلتقي منتخب المكسيك مع المنتخب الروسي في الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم السبت القادم، فيما يواجه منتخب البرتغال نظيره النيوزيلندي في الجولة ذاتها بنفس اليوم.