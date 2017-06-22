بالوتيلي مستعد للتضحية من أجل الاستمرار في فرنسا

أكد جان بيار ريفير رئيس نادي نيس الفرنسي، أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي يريد البقاء في الفريق ومستعد للقيام بـ"مجهود مالي" من أجل اللعب موسماً إضافياً في صفوف الفريق.

وقال ريفير: بإمكاني أن أقول لكم ثلاثة أمور، أولا إنه لاعب يريد مواصلة المشوار معنا. ثانيا إنه مستعد للقيام بمجهود مالي وثالثا المفاوضات لا زالت متواصلة.

وفي المقابل، كشف مصدر مطلع على المفاوضات أنه ملف معقد، مضيفا بأن اللاعب الإيطالي قد يمدد عقده لعامين مقابل 450 ألف يورو كراتب شهري.

وانضم بالوتيلي الذي دافع عن الوان الجارين ميلان وإنتر في إيطاليا ومانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا، إلى نيس في 2016 وساهم بأهدافه الـ15 في قيادة الفريق الجنوبي إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبحث المهاجم المشاغب البالغ 26 عاما عن استعادة مستواه السابق على أمل العودة الى المنتخب الإيطالي والمشاركة معه في مونديال روسيا 2018.

وسجل بالوتيلي 13 هدفا في 33 مباراة مع منتخب بلاده، إلا أنه لم يستدع الى التشكيلة منذ الخسارة أمام أوروغواي (صفر-1) والخروج من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014.