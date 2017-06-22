بايرن ميونخ يؤكد استمرار ليفاندوفيسكي

شدد فريق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني النسخ الخمسة الماضية على أن مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليس للبيع، وأن عقده مستمر حتى عام 2021



وتأتي تأكيدات الفريق البافاري على بقاء ليفاندوفسكي داخل صفوفه، ردا على ما أشارت إليه تقارير إعلامية بريطانية حول رغبة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي الانجليزيين للظفر بخدمات اللاعب.



وذكر بايرن في بيان نشرته محطة (سكاي سبورتس) الرياضية أنه لا توجد لديه أي رغبة في رحيل ليفاندوفسكي.



وتكهنت وسائل الإعلام البريطانية برحيل ليفاندوفسكي عن بايرن، عقب المزاعم التي أثيرت مؤخرا حول شعوره بالاستياء من افتقاده للدعم اللازم من زملائه في الفريق، بعدما أخفق في الحصول على لقب الهداف في الموسم المنقضي بفارق هدف واحد عن الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند في المرحلة الأخيرة للمسابقة.