مدرب الكاميرون غاضب بعد التعادل مع أستراليا

أعرب البلجيكي هوغو بروس، مدرب المنتخب الكاميروني لكرة القدم، عن غضبه من إهدار لاعبيه للعديد من الفرص المؤكدة خلال لقاء فريقه مع نظيره الأسترالي يوم الخميس في بطولة كأس القارات لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا.

وتعادل المنتخب الكاميروني 1 - 1 مع منتخب أستراليا في مدينة سان بطرسبرغ ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للمسابقة العالمية، ليحصل كل منهما على أول نقطة في المجموعة، عقب خسارتهما في الجولة الأولى أمام تشيلي وألمانيا.



ويبدو كلا المنتخبين متمسكان بآمالهما في العبور نحو المربع الذهبي للبطولة، حيث يسعى كل منهما للتدارك في الجولة الثالثة (الأخيرة) في المجموعة يوم الأحد المقبل ،رغم صعوبة المهمة التي تنتظرهما في ظل رغبتهما في حصد النقاط الثلاث.



ويلتقي منتخب الكاميرون مع المنتخب الألماني (بطل العالم)، فيما يواجه منتخب أستراليا نظيره التشيلي بطل كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أميركا).



وصرح بروس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: لم نحقق أي انتصار في البطولة هنا، وهو ما يمكن أن يمثل أفضل دافع لنا عندما نواجه منتخب ألمانيا في مدينة سوتشي.



وأشار هوغو إلى أن لاعبيه تباروا في إهدار الفرص المؤكدة التي سنحت لهم في الشوط الثاني، ليفقد منتخب الكاميرون نقطتين كان يستحقهما.



وردا على سؤال حول تفوق المنتخب الكاميروني في التسديدات خلال المباراة، بعدما سدد 19 تسديدة مقابل خمس تسديدات فقط لمنتخب أستراليا، قال بروس: أعتقد أن تلك الإحصائية تكشف كل شيء في المباراة، عندما ترى ذلك، فإنه يتعين عليك دائما أن تفوز.



وأضاف: أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل خلال التسعين دقيقة، وأتيحت لنا فرصة مؤكدة للتسجيل، وهو ما كان يحتم علينا الفوز اليوم، ولكننا أخفقنا في هز الشباك بعد هدف انغويسا.