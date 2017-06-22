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يوفنتوس يقترب من ضم شيك مهاجم سامبدوريا

المصدر: تورينو - رويترز
المهاجم الشاب أحرز 11 هدفاً الموسم الفائت
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قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الخميس إنه يقترب من التعاقد مع المهاجم التشيكي الدولي باتريك شيك لاعب سامبدوريا والذي يخضع حاليا لفحوص طبية تمهيدا لاتمام الصفقة.

وقالت شبكة سكاي الرياضية في ايطاليا إن قيمة صفقة انتقال شيك إلى يوفنتوس المنتمي لمدينة تورينو تبلغ 30.5 مليون يورو (34.07 مليون دولار).

وأحرز شيك 11 هدفا في 32 مباراة في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وكان شيك (21 عاما) قد انضم إلى سامبدوريا الذي يتخذ من مدينة جنوى مقرا له في 2016 قادما من سبارتا براغ التشيكي الذي شهد ظهوره الأول كلاعب محترف.

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