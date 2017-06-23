أسانو مهاجم أرسنال يعود إلى شتوتغارت

قال أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز إن مهاجمه الياباني الدولي تاكوما أسانو سيعود إلى شتوتغارت الألماني على سبيل الإعارة للموسم الثاني على التوالي.



وكان أسانو (22 عاما) انضم إلى أرسنال العام الماضي وأعير إلى شتوتغارت بعد ذلك بوقت قصير وأمضى معه موسم 2016-2017 حيث أحرز أربعة أهداف في 26 مباراة في الدوري وصعد الفريق في نهاية الموسم لدوري الأضواء المحلي.



وقال أرسنال عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: عاد تاكوما من جديد إلى شتوتغارت المنافس في الدوري الألماني معارا لموسم 2017-2018، ونتمنى له كل توفيق ونجاح خلال الموسم المقبل.