الأرجنتيني بيليغرينو مدرباً لساوثهامبتون الإنجليزي

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو مدربا له خلفا للفرنسي كلود بويل الذي أقصي من منصبه بعد موسم واحد فقط.

وسينضم المدرب السابق لديبورتيفو ألافيس الإسباني الى النادي الانجليزي رسميا الأسبوع المقبل، بعدما وافق على توقيع عقد لثلاثة أعوام.

وقال بيليغرينو (45 عاما): أنا سعيد جدا لأنني سأصبح المدرب الجديد لسثهامبتون، للنادي سمعة جيدة لتمتعه بهيكلية قوية وثابتة، ومنافسته في الدوري الانجليزي الممتاز وتقديم كرة قدم جذابة.

وأضاف: أعتقد بأن فلسفتي وثقافة النادي ستكونان متوافقتين مع بعضهما البعض، علينا أن نكون فريقا على أرض الملعب وخارجه. أريد ان أجعل المشجعين فخورين باللاعبين ويشعرون بأنهم جزء من اللعبة كل أسبوع. أريد أن أفوز بالمباريات، أن أكون ناجحا وأطور الروح الجماعية حيث يعطي كل شخص 100 بالمئة ويدعم الآخرين.

وكان بيليغرينو أعلن في مايو رحيله عن ألافيس بعد خسارته نهائي كأس لإسبانيا أمام برشلونة 1-3، مؤكدا أن قراره كان متخذا منذ مدة بالاتفاق مع النادي، في حين لم يكشف الأرجنتيني في حينه أسباب الرحيل بعد موسم واحد، مؤكداً عدم وجود مشاكل.