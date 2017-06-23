ألمانيا وتشيلي تتعادلان.. وتقتسمان الصدارة

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء المنتخب الألماني مع نظيره التشيلي يوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس القارات لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.



وواصل المنتخب التشيلي، بطل كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أميركا) تربعه على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، بفارق الأهداف فقط أمام أقرب ملاحقيه منتخب ألمانيا، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما قبع منتخبا استراليا والكاميرون في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما بالنتيجة ذاتها في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها.



وكان منتخب تشيلي الطرف الأفضل في الشوط الأول، فيما كان المنتخب الألماني الأكثر استحواذا على الكرة في الشوط الثاني.



وتقدم منتخب تشيلي بهدف مبكر حمل توقيع نجمه أليكسيس سانشيز في الدقيقة السادسة، لينفرد لاعب فريق أرسنال الانجليزي بلقب الهداف التاريخي للمنتخب اللاتيني برصيد 38 هدفا، متفوقا بفارق هدف عن النجم السابق مارسيلو سالاس، علما بأن هذا هو الهدف رقم 400 في تاريخ كأس القارات.



ولم يهنأ منتخب تشيلي بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك المنتخب الألماني (بطل العالم) التعادل في الدقيقة 41 عن طريق لارس ستيندل، الذي أحرز هدفه الثاني في النسخة الحالية للبطولة، ليتربع على صدارة قائمة الهدافين حتى الآن.



يذكر أن هذا هو التعادل الأول في تاريخ مواجهات المنتخبين المباشرة، التي شهدت خمسة انتصارات لألمانيا مقابل فوزين فقط لتشيلي.



وبات كلا المنتخبين بحاجة للحصول على نقطة التعادل فقط في الجولة الثالثة (الأخيرة) لحسم تأهلهما إلى الدور قبل النهائي للمسابقة رسميا.



ويلتقي منتخب تشيلي مع المنتخب الاسترالي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، فيما يواجه منتخب ألمانيا، الذي يخوض فعاليات البطولة بمجموعة من الوجوه الجديدة، نظيره الكاميروني في الجولة ذاتها بنفس اليوم وفي نفس التوقيت .