شاكيري مستمر مع ستوك.. وكراوتش يرفض الاعتزال

قال بيتر كواتس رئيس ستوك سيتي إن لاعب الوسط شيردان شاكيري "يشعر بالاستقرار" في النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ولن يستغني النادي عن خدماته في فترة الانتقالات المقبلة.

وعانى اللاعب الدولي السويسري (25 عاما) من إصابة متكررة في ربلة الساق الموسم الماضي وسجل أربعة أهداف في 22 مباراة مع فريق المدرب مارك هيوز وربطته تقارير لوسائل إعلام باحتمال الانتقال إلى روما الإيطالي.



وأبلغ كواتس وسائل إعلام بريطانية: لا توجد أي نية للتخلي عنه. يشعر بالاستقرار الشديد معنا وعاد في نهاية الموسم من الإصابة وقدم عروضا طيبة، نحن سعداء بوجوده أيضا ونأمل أن يقدم عروضا جيدة الموسم المقبل.



وسبق لشاكيري الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الألماني مع بايرن ميونيخ قبل أن يمضي سبعة أشهر مع إنتر الإيطالي وانضم إلى ستوك سيتي في أغسطس 2015.



من جهة أخرى لا يفكر المهاجم المخضرم بيتر كراوتش (36 عاما) في اسدال الستار على مسيرته حيث يؤمن هداف ستوك سيتي الموسم الماضي ان تقدمه في السن جعله "أكثر نهما" لمواصلة اللعب.



وسجل كراوتش هدفه الشخصي رقم 100 في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وساعد ستوك على انهاء الدوري في المركز 13 ويسعى مهاجم ليفربول السابق لتحقيق المزيد.



وأبلغ كراوتش هيئة الاذاعة البريطانية: الوصول إلى سن معينة يبدأ فيها الناس في التفكير في الاعتزال يجعلني أكثر نهما للعب. أرغب البقاء في الملاعب لأطول فترة ممكنة. أعشق كرة القدم. الاستعداد للمباريات والذهاب إلى النادي أمر أحبه وأرغب في استمراره.



وتضمنت مسيرة اللاعب الدولي الانجليزي السابق اللعب لتوتنهام وليفربول ولأستون فيلا وبورتسموث.