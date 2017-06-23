مدرب المكسيك: سنتجاوز روسيا أمام جماهيرها

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للمنتخب المكسيكي لكرة القدم عن ثقته في قدرة فريقه على العبور إلى المربع الذهبي ببطولة كأس القارات المقامة حاليا في روسيا عندما يلتقي الفريق نظيره الروسي صاحب الأرض يوم السبت في ختام مباريات الفريق بالدور الأول للبطولة.



وصرح أوسوريو ، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة يوم السبت قائلا : أن تلعب في روسيا ، وأمام مشجعين يساند 90 بالمئة منهم المنتخب الروسي الذي يلعب أيضا من أجل التأهل للمربع الذهبي ، يمثل أمرا استثنائيا لكرة القدم المكسيكية لتأكيد ما تقدر عليه.



وأضاف : إنها مباراة ننتظرها منذ فترة طويلة ، حيس نلعب كفريق ضيف في مواجهة أصحاب الأرض. إذا كان هناك شيء تتميز به هذه المجموعة من العبين فإنه الهدوء والثقة والرغبة في الفوز والأداء بشكل جيد.



ويتصدر المنتخب المكسيكي المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره البرتغالي. ويحتاج المنتخب المكسيكي إلى نقطة التعادل فقط في مباراة الغد لبلوغ لمربع الذهبي للبطولة.



ويحتاج المنتخب الروسي إلى الفوز لضمان مكان في المربع الذهبي للبطولة لأن التعادل يعني تأهل الفريق إلى المربع الذهبي في حال فوز نيوزيلندا على البرتغال في المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تقام في نفس التوقيت غدا علما بأن المنتخب النيوزيلندي خرج بالفعل من البطولة.



ورغم كون فريقه هو المرشح الأقوى للفوز في المباراة ، حذر أوسوريو : المنتخب الروسي ينافس بشكل رائع على مدار التسعين دقيقة. الفريق يتمركز دفاعيا بشكل جيد للتعامل مع الهجمات المرتدة السريعة للمنافس. يمكن للمنتخب الروسي أن يشكل لمنافسيه إزعاجا دائما من الكرات الثابتة.