نيمار يجلب صديقه البرازيلي إلى برشلونة

أعلن لاعب الوسط البرازيلي الدولي لوكاس ليما انه سينضم إلى برشلونة الإسباني بدءا من يناير المقبل بعد انتهاء عقده مع فريقه سانتوس، بحسب ما أكد لشبكة "اي اس بي ان" البرازيلية.

ويرتبط ليما (26 عاما وهدفان في 12 مباراة دولية) بعقد مع سانتوس حتى نهاية السنة، وسيكون قادرا على توقيع عقد مبدئي مع برشلونة في 1 يوليو.

وأضافت الشبكة أن ليما، صديق نيمار المقرب سيوقع عقدا لخمس سنوات مقابل راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو، زائد مكافآت بقيمة 5 ملايين يورو.



وذكرت مصادر إعلامية برازيلية أن نيمار تواصل مع جوزيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة ورشح له ليما ليكون لاعباً في صفوف الفريق الكاتالوني.

وانضم ليما عام 2014 إلى سانتوس من إنترناسيونال بعد فترة اعارة الى سبورت، علما انه بدأ مسيرته مع انتر ليميرا، وصنع 5 أهداف في كأس ليبرتاردوريس هذا الموسم وقاد سانتوس إلى الادوار الاقصائية من المسابقة.