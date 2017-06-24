البرتغال تسحق نيوزيلندا.. والمكسيك تنهي مشاركة روسيا

سحقت البرتغال نظيرتها نيوزيلندا برباعية بيضاء لتتصدر المجموعة الأولى في بطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا، فيما أطاحت المكسيك بالبلد المضيف بعد فوزها عليها 2-1.

وافتتح رونالدو التسجيل لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة 33 قبل أن يسجل كل من برناردو سيلفا الهدف الثاني بعد 4 دقائق، وأحرز أندري سيلفا ولويس ناني الهدفين الثالث والرابع ليتصدر بطل أوروبا المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن المكسيك.

وفي المباراة الثانية قلب المكسيكيون خسارتهم بهدف في الدقيقة 25 عن طريق ساميدوف إلى فوز بهدفين مقابل هدف بفضل هدفي أراوخو ولوزانو، لتودع روسيا البطولة عقب احتلالها المركز الثالث.