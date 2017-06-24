الكاميرون بحاجة إلى انتفاضة تاريخية أمام ألمانيا

مع سقوط الفريق في فخ التعادل مع منتخب أستراليا خلال مباراتهما بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس القارات 2017 المقامة حاليا في روسيا ، سيكون أسود المنتخب الكاميروني بحاجة إلى الزئير الآن وتحقيق الفوز على نظيره الألماني بطل العالم من أجل التأهل للمربع الذهبي بالبطولة.



وجاءت الهزيمة صفر - 2 في المباراة الأولى أمام تشيلي ثم التعادل مع أستراليا لتضع المنتخب الكاميروني أمام أصعب مهمة ممكنة حيث يحتاج الفريق للفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراته أمام المنتخب الألماني (مانشافت) في سوتشي.



وقال البلجيكي هوغو بروس المدير الفني للمنتخب الكاميروني إن فريقه كان بحاجة للسيطرة على مجريات اللعب منذ بداية المباراة أمام أستراليا بعد الأداء المتوتر في أول 20 دقيقة من مباراته أمام تشيلي والتي خسرها صفر - 2 .



ولكن الأسود قدمت بداية مهتزة أيضا في مواجهة أستراليا ولم تظهر قوة الفريق إلى مع اقتراب الشوط الأول من نهايته وهو ما ترجمه الفريق إلى هدف التقدم في الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.



وأهدر أسود الكاميرون عددا من الفرص في بداية الشوط الثاني مما أتاح الفرصة أمام المنتخب الأسترالي للعودة في اللقاء وتسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء.

والآن ، سيكون المنتخب الكاميرون ومديره الفني بروس بحاجة إلى التركيز الشديد واللعب القوي وبثقة منذ الدقيقة الأولى في مباراة الغد إذا أراد الفريق أن تكون لديه فرصة أمام أبطال العالم الذين تعادلوا 1 - 1 مع تشيلي يوم الخميس بمدينة كازان.



وقال بروس : سنحاول استغال الفرص التي تتاح لنا أمام ألمانيا في مباراة الأحد. لم نحقق أي فوز حتى الآن في البطولة الحالية. ولهذا ، سيكون ذاك أفضل حافز لنا على التألق والبحث عن الفوز أمام ألمانيا.



ورغم حزنه الشديد على عدم تسجيل هدف ثان في مواجهة أستراليا ، أبدى بروس رضاه عن أداء الفريق بشكل عام.



وقال بروس : سنحت لنا العديد من الفرص... كان علينا تسجيل هدف ثان وأعتقد أن المباراة كانت ستحسم نهائيا من خلال هذا الهدف. واهتزت شباكنا من ضربة جزاء. ولهذا ، لم تكن النتيجة جيدة بالنسبة لنا لكن الفرصة ما زالت سانحة.



ويخوض المنتخب الكاميروني البطولة الحالية بقائمة مفعمة بالعناصر الشابة والوجوه الجديدة وتخلو من النجوم المعروفين ومن عناصر الخبرة.



ولكن الفريق اكتسب خبرة جيدة من المشاركة في البطولة الحالية وإن لم يتحدد بعد مدى إمكانية عودة الفريق إلى روسيا من خلال بطولة كأس العالم في منتصف العام المقبل.



واستهل المنتخب الكاميروني مسيرته في المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2018 بالتعادل 1 - 1 مع كل من الجزائر وزامبيا ليتسع الفارق الذي يفصله عن المنتخب النيجيري متصدر المجموعة إلى أربع نقاط قبل مباراتيهما سويا في أغسطس وسبتمبر المقبلين.



وقال بروس : علينا الفوز في المباراتين لأن اي نتيجة أخرى تعني غيابنا عن المونديال الروسي العام المقبل. وأوضح : أشاهد تطور مستوى فريقي. من المهم أن تحقق نتائج جيدة. ولكن ، من المهم أيضا أن تقدم عروضا جيدة.