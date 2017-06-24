الكرواتي أوليتش يعتزل كرة القدم بـ"ضمير مرتاح"

قرر المهاجم الكرواتي المخضرم إيفيكا أوليتش اعتزال كرة القدم بعد هبوط فريقه 1860 ميونخ من دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.



وقال أوليتش لصحيفة "بيلد" يوم السبت: مستعد لخلع حذائي، أعتقد أن بإمكاني الاعتزال بضمير مرتاح.



وفاز أوليتش (37 عاماً) بلقب الدوري المحلي في كرواتيا وروسيا وألمانيا كما فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي مع سيسكا موسكو في 2005 وصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن ميونخ.



وشارك أوليتش في 104 مباريات مع منتخب كرواتيا وسجل 20 هدفا.



وأكد أوليتش أنه يأمل الاستمرار في ملاعب كرة القدم ومن المقرر أن يتقدم بطلب الحصول على رخصة مدرب العام المقبل.