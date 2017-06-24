تشيلي تهدد أستراليا بتألق هدافها التاريخي

تبحث تشيلي بطلة أميركا الجنوبية عن نقطة التعادل للتأهل الى نصف النهائي، عندما تواجه أستراليا بطلة آسيا في الجولة الثالثة الاخيرة للمجموعة الثانية ضمن كأس القارات لكرة القدم المقامة في روسيا.



وتتصدر تشيلي التي تشارك في البطولة لأول مرة المجموعة بأربع نقاط وبفارق هدف عن ألمانيا المشاركة للمرة الثالثة بعد 1999 و2005، عقب فوزها افتتاحا على الكاميرون 2-صفر ثم تعادلها مع ألمانيا 1-1.

وفي موسكو، تعول تشيلي مجددا على نجم هجومها ألكسيس سانشيز لقيادتها إلى نصف النهائي في مشاركتها الأولى. وستضمن تشيلي التأهل بحال فوزها، تعادلها أو خسارتها بفارق هدف، بغض النظر عن نتيجة ألمانيا والكاميرون.

وأصبح سانشيز أفضل هداف في تاريخ تشيلي مع 38 هدفا متخطيا مارسيلو سالاس عندما افتتح التسجيل مبكرا أمام المانيا، كما سجل الهدف رقم 400 في تاريخ كأس القارات. وعلق أليكسس على تحطيمه رقم سالاس: أعتقد أنني لا أستوعب الأمر جيداً اليوم، ربما عندما يمر الوقت قليلاً أو عندما أكبر في السن سوف أدرك ما يعنيه ذلك. في هذه اللحظة أريد مواصلة الإستمتاع مع المنتخب. ولكن آمل في المستقبل عندما أكون في منزلي أن يحطم أحدهم هذا الرقم.

وتشارك أستراليا للمرة الرابعة في البطولة بعد 1997 و2001 و2005، وقد حلت وصيفة في 1997 وثالثة في 2001.

وقال لاعب وسطها جيمس ترويسي: تشيلي فريق سريع وعدواني، ستكون مباراة صعبة نقدم فيها كل ما نملك. يمكننا مقارعتهم من دون أي شك.

أما المهاجم روبي كروس فأضاف: تصنيفهم الرابع عالميا لذا ستكون مواجهة صعبة. نحن بحاجة للفوز بفارق هدفين، ويجب ان نلعب جيدا فرديا وجماعياً.

والتقى المنتخبان خمس مرات ففازت تشيلي 4 مرات وتعادلا مرة واحدة، وتعادلا سلبا في كاس العالم 1974 ثم فازت تشيلي 3-1 في نسخة 2014.