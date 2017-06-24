صلاح.. تاسع صفقات ليفربول فوق حاجز 20 مليون جنيه

اصبح محمد صلاح تاسع لاعب في تاريخ ليفربول الإنجليزي ينضم للنادي الأحمر بقيمة يصل حدها الأدنى إلى 20 مليون جنيه إسترليني عبر التاريخ، ليصل مجموع ما دفعه ليفربول 275 مليون جنيه إسترليني خلال 10 أعوام.

ديان لوفرين جاء من ساوثهامبتون مقابل 20 مليون جنيه، وتوريس حضر بقيمة 20 مليون و200 ألف جنيه، ولويس سواريز يفوقه بـ600 ألف جنيه، والهولندي وينالديم انتقل مقابل 23 مليون جنيه.

ويأتي بعدهم روبيرتو فيرمينو الذي دفع ليفربول لهوفنهايم 29 مليون جنيه لضمه، ولالانا دفعوا له 25 مليون، أما بينتيكي فحضر مقابل 23 مليون جنيه، وساديو ماني لقاء 34 مليوناً.

ويعتبر أندي كارول أغلى لاعب في تاريخ ليفربول قبل وصول صلاح، عندما دفع لنيوكاسل 35 مليون جنيه في عام 2011.