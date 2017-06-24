فيراتي: وعود باريس لا تكفي.. سأبقى إذا أصبحوا كباراً

حذر الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان، ناديه الفرنسي من إطلاق الوعود، مشترطاً بأن يصبح فريقه كبيراً ليواصل مسيرته في العاصمة باريس.

وقال اللاعب لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: انطلاقا من عدم رغبتي في الرحيل عن النادي الفرنسي بأي ثمن، ما أريد أن أراه هو ما إذا كانوا يشكلون فعلا هذه المرة فريقا كبيرا، وإذا كان الحال كذلك، سأكون سعيدا بالبقاء.

وتابع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما: كل سنة يقولون بأنهم يريدون بناء فريق كبير لكن في وقت لاحق نرى النتائج، والوعود لا تكفي. لكن هذه المرة إذا أنجز باريس سان جيرمان مع هنريكي (في إشارة إلى المدير الرياضي الجديد البرتغالي أنتيرو هنريكي) فعلا ما يقوله، سأكون سعيداً جداً بالبقاء، وفي نهاية المطاف، أحد لا يرغمني على الرحيل.

وانضم فيراتي إلى نادي العاصمة الفرنسية عام 2012 من بيسكارا وتحول الى أحد أعمدته الأساسية. وفي موسم 2016-2017، خاض اللاعب 43 مباراة مع الفريق سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وفي حين أن عقده يربطه بالنادي المملوك للقطريين حتى 2021، إلا أن التقارير الصحافية تشير على نطاق واسع إلى رغبة فيراتي بالرحيل، وأنه أبلغ إدارة النادي الباريسي بذلك، وأن وجهته المقبلة ستكون نادي برشلونة الإسباني.

وفقد نادي العاصمة الفرنسية الذي يدربه الإسباني أوناي إيمري، في الموسم المنصرم لقب بطولة الدوري المحلي الذي أحرزه لأربعة أعوام تواليا، لصالح موناكو، كما من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على يد برشلونة، اذ خسر إيابا على ملعب منافسه 1-6، بعدما كان قد تقدم ذهابا على أرضه بنتيجة كبيرة 4-صفر.