لوف يمنح قائد الألمان دراكسلر راحة عن مباراة الكاميرون

يعتزم المدرب يواخيم لوف المدير لفني للمنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) منح لاعبه جوليان دراكسلر راحة في مباراة الفريق الحاسمة أمام المنتخب الكاميروني والمقررة يوم الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس القارات المقامة حاليا في روسيا.



ويترقب لوف موقف لاعبه إيمري كان حيث ينتظر استعادة اللاعب لياقته البدنية ومعرفة إمكانية مشاركته في مباراة الأحد.



وشارك جميع اللاعبين ال21 المتواجدين بمعسكر الفريق في تدريبات يوم السبت استعدادا للمباراة التي يحتاج فيها الفريق للتعادل من أجل ضمان التأهل للدور الثاني (المربع الذهبي) للبطولة.



ويسابق إيمري كان نجم خط وسط الفريق الزمن من أجل استعادة لياقته بعد الإصابة التي عانى منها مؤخرا.



وقال لوف ، في المؤتمر الصحفي لفريقه: إيمري كان اضطر للخروج من مراننا الأخير. ولم تحسم نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له.



وفيما قد تضطر الإصابة إيمري كان للغياب عن مباراة الأحد ، ينتظر ان يمنح لوف لاعبه دراكسلر والمدافع جوناس هيكتور راحة في مباراة الغد مع منح الفرصة للاعبه أنطونيو رويدجر للمشاركة في التشكيلة الأساسية للفريق الأحد.



ويحمل دراكسلر شارة قائد الفريق في غياب حارس المرمى الكبير مانويل نيوير عن قائمة المانشافت في هذه البطولة.



ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف منتخب تشيلي الذي يلتقي نظيره الأسترالي في المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تقام في نفس التوقيت.



ورغم كون التعادل غدا كافيا للمانشافت ، يرغب لوف في تحقيق الفوز أملا في تصدر المجموعة والبقاء في سوتشي ليخوض مباراة المربع الذهبي وهو ما يجنب فريقه مزيدا من عناء السفر حيث يسافر صاحب المركز الثاني في المجموعة إلى كازان لخوض مباراة المربع الذهبي.



وقال لوف : بعدما قدمنا مباراة جيدة بالفعل أمام تشيلي ، نرغب الآن في بلوغ المربع الذهبي.