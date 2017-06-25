تنزانيا تسمي شارعاً في دار السلام باسم الكيني وانياما

المصدر: دار السلام - د ب أ

أطلقت السلطات التنزانية اسم النجم الكيني فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي على أحد الشوارع في العاصمة دار السلام.

وبعد يوم واحد من حصوله على لقب الشخصية الرياضية الأكثر تأثيرا في كينيا، قررت دار السلام تكريم اللاعب بشكل مختلف عبر إطلاق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة.

وكان وانياما يقضي إجازته الصيفية في تنزانيا وحضر اللاعب الكيني مراسم إزاحة الستار عن الشارع الذي أطلق عليه اسمه يوم السبت.

ويقع الشارع الذي أطلق عليه اسم وانياما في الطريق المؤدي إلى استاد كينيسي في دار السلام.

ونشر وانياما لقطات فيديو وصورا للحظة افتتاح الشارع الذي يحمل اسمه، عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وتوجه بالشكر لسلطات دار السلام وعمدة المدينة.

وانضم وانياما إلى توتنهام قادما من ساوثامبتون في الموسم الماضي بعقد يمتد لخمسة أعوام.