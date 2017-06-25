خيتافي يصعد إلى الدوري الإسباني

ضمن نادي خيتافي الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الموسم المقبل بعد فوزه 3-1 على تنريفي و3-2 في النتيجة الإجمالية في تصفيات الصعود.



وكان خيتافي هبط من دوري الأضواء في موسم 2015-2016 واحتل المركز الثالث في الدرجة الثانية في الموسم الماضي ليتأهل للمشاركة في تصفيات الصعود حيث فاز في الجولة الأولى على هويسكا ليصعد للدور النهائي في مواجهة تنريفي.



أحرز لاعب الوسط اليخاندرو فورلين هدفا وأضاف زميله دانييل ياتشيكو هدفين لخيتافي المنتمي للعاصمة مدريد في حين حمل هدف تنريفي الوحيد توقيع مهاجمه انطوني لوزانو.



وكان فريقا ليفانتي وجيرونا صعدا مباشرة لدوري الكبار بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في الموسم المنقضي.